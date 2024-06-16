極美品 コーチ シエラ ショルダーバッグ 2way レザー　ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます。✿アイテムOACHコーチシエラショルダーバッグクロスボディバッグ2wayゴールド金具ペブルドレザー革ネイビー F37863✿購入場所大手リサイクルショップ・オークションストアサイト✿状態状態は写真にてご確認お願い致します。傷や汚れは少ない商品でまだまだお使いいただけます(^^♪✿ブランド名コーチ✿カラーネイビー✿サイズ縦17.0cmx横24.0cmxマチ9.0cmショルダー紐112.0-126.0cm付属品ショルダー紐平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもバッグ商品多数出品しております♡°˖ #Ｙ♡closetバッグ是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧まだまだたくさんご使用ただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽いお申し付けください。40