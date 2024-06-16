【極美品】COACH(コーチ) オプアート 2way ハンドバッグ グレ！

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ご覧頂きありがとうございます！☆フォロー\u0026リピート割あります☆プロフィールや他出品物もご覧いただければ幸いです！COACH(コーチ)マディソンオプアートソフィア2wayハンドバッググレーです！丸みのあるシルエットが特徴的なハンドバッグ！標準的な収納力を備えつつ\u0026使い勝手のいい2wayタイプです！またグレーの落ち着いた色味は年代問わず幅広くご愛用できるかと思います。全体を通して非常に状態の良いお品かと思われます！写真にてご確認ください！====お得なブランド品多数出品中です====#brand_buk===================================【商品名】・マディソンオプアートソフィア2wayハンドバッグ【状態】・ファスナー部分問題なく開閉できます。・ハンドルレザー部分に若干のスレやキズがあります。・内側ナイロン部分に若干のヨゴレがあります。・他は目立った傷や汚れはなく状態は非常に良いです。【カラー】・グレー【素材】・キャンバス、レザー【サイズ】・縦幅→約21cm・横幅→約32〜36cm・厚み→約7cm・ショルダー→約63cm【ポケット】・内側ファスナーポケット×1・内側オープンポケット×2【付属品】・付属品→なし【型番】・15935【購入元】・古物市場より購入。【古物商許可証】千葉県公安委員会第441410000743号【ご注意】*あくまでも中古品ですので、神経質な方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。また、気になる点があればご購入前にコメント頂けますと幸いです！*素人の寸法になりますので、誤差があるかもしれませんが宜しくお願い致します。*光の関係やご覧になっている画面の具合で、実際の色と若干異なるように見えることもございます。ご理解宜しくお願い致します。====お得なブランド品多数出品中です====#brand_buk===================================#COACH#コーチ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ