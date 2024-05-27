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水素風呂　Lita Life リタライフ　Ver.2
商品番号 C82021245135
商品名

水素風呂　Lita Life リタライフ　Ver.2
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 22,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水素風呂　LitaLifeリタライフ　Ver.2■商品状態通電確認、ボタン操作確認済。付属品は電源コード以外使用しておりません。中古品、画像商品状態確認の上、ご購入お願いします。付属品画像の物が全てになります。【発送について】商品専用ダンボールにて発送いたします。ゆうゆう、らくらくメルカリ便使用なるべくコンパクトに発送致します。*即購入OKです。#水素風呂#リタライフ#Litalife
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