水素風呂　Lita Life リタライフ　Ver.2

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商品詳細
水素風呂 LitaLifeリタライフ Ver.2■商品状態通電確認、ボタン操作確認済。付属品は電源コード以外使用しておりません。中古品、画像商品状態確認の上、ご購入お願いします。付属品画像の物が全てになります。【発送について】商品専用ダンボールにて発送いたします。ゆうゆう、らくらくメルカリ便使用なるべくコンパクトに発送致します。*即購入OKです。#水素風呂#リタライフ#Litalife
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