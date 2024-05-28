BRAUN光脱毛器 ほぼ未使用！値下げ‼︎

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タイプ···光美容器部位···全身ドンキで脱毛器を36000円ほどで買ったのですが、自分自身脱毛サロンで働いているので、家庭用がいらないので買いたい方！！譲ります！取替も3セットついています。無くなり次第終了です！お問い合わせまってます！送料込の当日発送します♡プチプチ包装致します！(*゜∀゜*)他のサイトでも記載していますのでなくなり次第終了させていただきます！