YA−MAN M-21 PINKフォトプラスプレステージSS

YA−MANM-21PINK#ヤーマン#YA−MANヤーマンフォトプラスプレステージss数回しか使用していません美顔器はたくさん持ってるので、こちらは出品します美品です動作確認済みリフトケアに特化したモデル165000で購入○ブランドサイトより○フォトプラスプレステージSS』のご紹介●エステサロンでも採用される3MHzのRFを採用これまでの当社のRF美顔器シリーズで主に採用していた1MHzよりもさらに高周波帯の3MHzを採用し、効率的に肌を深部※まで温めます。●専用ヘッドによる温感アイケア機能搭載3MHzのRF、EMS、マイクロカレントを出力するアイケアヘッドを搭載。様々なお悩みがあらわれがちな目もとを心地よく温めてケア。●10の機能を4つのモードに最適プログラミング 1台で複合的な肌悩みに対応RFによる肌の深部※まであたため、イオン導出による毛穴汚れのクレンジング、DYHPによるうるおい導入※、高周波EMSによる表情筋の刺激、マイクロカレント、LEDによる光ケア(橙色、赤色、青色)、冷却、振動まで網羅し、「クリーン」「モイスト」「アイ」「クール」の4つのモードにプログラミング。シンプルな使い勝手で高いパフォーマンスを叶えます。※…角質層までRFクレンジングうるおい表情筋マイクロカレントLED型番：M21本体サイズ：約W50×D65×H185（mm）本体質量：約230g（コットンストッパー付）電源：交流式定格電源：DC12V/3.0A消費電力：約20WRF周波数：3MHz振動：ON/OFF可能付属品：コットンストッパー、ACアダプター生産国：日本詳細は公式サイトからご確認くださいhttps://www.ya-man.com/brand/rf-beaute/lp/photo-plus-series/?utm_source=yahoo\u0026utm_medium=cpc\u0026utm_campaign=a01_nb\u0026utm_content=br100\u0026yclid=YSS.1001053693.EAIaIQobChMI9KCkguOrgAMV-8JMAh3HQQnpEAAYASACEgI65vD_BwE



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