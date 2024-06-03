CUCHEN発芽酵素玄米炊飯器premiumNEW圧力名人

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昨年3月に購入しました。発芽酵素玄米わたしには味が苦手で続きそうではなかったので、どなたかお譲りします。使用はほんの数回ですが、ずっと放置していたので多少の使用感はあるかと思います。■付属品・取扱説明書・保証書・レシピブック・発芽酵素玄米の作り方・玄米米ぬか最強レシピ多少の使用感はあります。中古にご理解のある方のみ、ご購入ください。NCNRでお願いします。■商品名：PremiumNew圧力名人FD064シリーズ■定格電圧および周波数：100V~、60Hz■定格消費電力：炊飯時1,040W■定格電圧及び電流：交流100v、50/60Hz、10.4A■調整装置の圧力：78.5kpa（0.8kgf/cm2）■安全装置の圧力：166.7kpa（1.2kgf/cm2）■最大炊飯容量：1.08L（6人前）■調整装置の圧力/安全装置の圧力：78.5kPa/166.7kPa■温度ヒューズ：167℃■区分名：B■蒸発水量：57g■消費電力量：146.8kWh/年、196Wh/1回炊飯時、29Wh/1時間保温時、1.09Wh/1時間タイマー予約時、0.65Wh/1時間待機時■容量：白米（0.36-1.08L）銀シャリ（0.36-1.08L）炊き込み（0.36-0.72L）発芽酵素玄米（0.36-0.72L）白米早炊き（0.36-1.08L）おかゆ（0.09-1.08L）甘酒（0.09-1.08L）■サイズ：幅270x奥行375x高さ280mm、蓋を開けた高さ：52.4cm、電源コードの長さ：1.5m■重量：5.9kg（BOXを含めた重量6.8kg）■発送について元箱はございません。プチプチや別のダンボールで発送させて頂きます。お写真にあるもののみの発送になります。