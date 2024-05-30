YA-MAN ヤーマン レイボーテ ヴィーナス STA-209L【新品】

ご覧頂きありがとうございます。YA-MANヤーマン光美容器レイボーテヴィーナスSTA-209Lです。型番:(STA-209L)color:(アイスブルー)※定価格:¥99,000円(税込)▪️新品•未使用品です。▪️写真撮影の為、一度外箱を開封しました事、ご了承下さい。▪️購入日:(2023年9月)です。▪️写真には載せていませんが、商品と一緒に(メーカー保証書添付用レシート)も送付致します。▪️是非、この期にご購入頂けますと誠に幸いです。▪️即購入OKです。⚫︎24時間以内に発送を心がけていますので、よろしくお願い致します。【商品説明】•従来品では難しかったVIOのムダ毛までケアが可能に。デザインしやすいように、デザインテンプレートもセット。•VIOにそれぞれ適した形状の専用アタッチメントとモードを搭載。•ソフトモード搭載でハイパワーでも刺激を抑えて肌に優しくケア。•VIOに適した波長フィルターを搭載。刺激になりやすい光エネルギーを吸収するから、肌にやさしく光ケア。•エステで主流のキセノンランプを搭載。黒いものにだけ反応する光で、ムダ毛だけにアタック。•10回連続照射で全身を高速ムダ毛ケア。使い続けることでなめらかな肌に。ムダ毛ケアと同時に美肌ケアもできます。



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