TEIN テイン　エスティマ用リヤショック左右のみ

値引き、値下げ交渉は受け付けてません。〇〇様専用等はやっておりません。コメント欄で質問、交渉中でも先に購入した方が優先になります。流用などの適合には応えられません。画像で判断して下さい。TEIN品番GJY41-12531MCU30-R22076とラベルにあります。ラベルが剥がれかけてる方が一応縮めると戻りますがオイル漏れが有りました。もう片方は漏れなしです。ブッシュはとくに千切れははなく正常だと思います。中古品の為傷、汚れ等有ります神経質な方は購入しないで下さい。ご理解いただける方のみよろしくお願いします。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···トヨタ#テイン#TEIN#エスティマ#車高調



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