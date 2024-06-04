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ボルドワールド エアタンク
商品番号 S34951235667
商品名

ボルドワールド エアタンク
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンク内若干サビがありますが不具合なく使用していました。予備等にどうでしょうか？
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