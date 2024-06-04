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UC-03 ID65 14k 127mm SPRG0514 2本
商品番号 W52958805096
商品名

UC-03 ID65 14k 127mm SPRG0514 2本
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お手数ですが、プロフィールをご確認の上ご購入お願いしますSUSPENSIONPLUSの直巻きスプリングです。短めなので、アシスト＆ヘルパースプリングとの併用などにいかがでしょうか。品種　UC-03品番　SPRG0514自由長5inch/127.0mmバネレート14kgf/mm対応車種メーカー···汎用サスペンションタイプ···車高調整式用品の種類···スプリングSUSPENSIONPLUSID6514kgf/mm127mmSPRG0514
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