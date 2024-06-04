UC-03 ID65 14k 127mm SPRG0514 2本

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商品詳細
※お手数ですが、プロフィールをご確認の上ご購入お願いしますSUSPENSIONPLUSの直巻きスプリングです。短めなので、アシスト＆ヘルパースプリングとの併用などにいかがでしょうか。品種 UC-03品番 SPRG0514自由長5inch/127.0mmバネレート14kgf/mm対応車種メーカー···汎用サスペンションタイプ···車高調整式用品の種類···スプリングSUSPENSIONPLUSID6514kgf/mm127mmSPRG0514
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