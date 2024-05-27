HA36S アルトワークス ローダウン モンスタースポーツ 組込済サスペンション

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アルトワークス純正のショックにモンスタースポーツのローダウンサスペンションを組込。ショック、バネとも新品購入してから5000kmほど使用。スタビリンクもおまけします。部品は画像に写ってるものだけなのでよく見て判断して下さい。私感ですが、抜けや異音、目立つサビ等ありません。通勤に使ってたくらいなので物は良いと思います。発送はヤマト宅配便サイズです。着払でお願いします。当方、単身赴任中で梱包は購入して頂いた週末の土日になります。宜しくお願いします。用品の種類···ショックアブソーバー