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HA36S アルトワークス ローダウン モンスタースポーツ 組込済サスペンション
商品番号 U21274153703
商品名

HA36S アルトワークス ローダウン モンスタースポーツ 組込済サスペンション
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 12,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトワークス純正のショックにモンスタースポーツのローダウンサスペンションを組込。ショック、バネとも新品購入してから5000kmほど使用。スタビリンクもおまけします。部品は画像に写ってるものだけなのでよく見て判断して下さい。私感ですが、抜けや異音、目立つサビ等ありません。通勤に使ってたくらいなので物は良いと思います。発送はヤマト宅配便サイズです。着払でお願いします。当方、単身赴任中で梱包は購入して頂いた週末の土日になります。宜しくお願いします。用品の種類···ショックアブソーバー
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