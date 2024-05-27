軽トラ 軽トラック 車 ハイゼット クレーン ユニック トラック キャリー

※購入する気がない人の♡不要消します※値下げ、ローン、分割、部品バラ売り不可※詳細を記載しておりますので各製品の仕様はメーカーホームページや動画サイトで確認ください。※製品情報などご自身で取得できる情報に関する質問やカスタム方法を知りたいだけの質問はスルーさせて頂きます。※記載ミス、漏れなどある可能性があります。予めご了承ください。temotoスバルサンバートラックS500J前期(ダイハツハイゼットトラックS500P前期)※ダイハツOEM中身は上記型式ハイゼット2WD5MTNAチェーンベルト式リクライニングシート座席15インチアルミホイールちょい深リム純正ルーフキャリアスコップ類ホルダー付き後期LEDフロントライト\u0026フォグクーラーETC2.0両サイド工具箱ツールボックスブルーミラー後方確認カメラBluetoothメッキ約139,000km〜※現在のメーター表示数値(増加します)車体など傷や汚れ、傷部分などスプレー、タッチペン補修はありますが比較的綺麗な状態かと思います。クレーン設置穴塞ぎ済みトラック軽トラ軽トラック作業車運搬車ユニッククレーンユニッククレーンタダノ古河ユニック古河TADANOSUBARUSubaruスバル林業農業建築工事機械重機重量荷揚げジャッキヘルメット土木狩猟猟猟師漁師漁業海運輸送水上水海上水上バイク海上バイクボートジェットスキーアウトドアキャンプキャンプ場牧場畜産家畜薪DIYバイクオートバイオートバイク二輪2輪車クルマ4輪四輪海釣り船舟エンジンホンダスズキニッサンキャリーキャリイアクティーアクティアクテイホイール深リムリムタイヤエアロサーフサーフィン家家具メンズレディースタンク靴携帯スマホ自転車油圧電動遊び家改造工具作業服ズボンジーパン安全安全靴箱コンテナボックス小型中型大型作業チェーンソーチェーンソー猪イノシシ鹿シカ熊クマ檻仕掛けブロックコンクリート



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