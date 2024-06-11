ワゴンR mh23マフラー

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商品詳細
用品の種類···50.8パイストレートマフラー（インナーバッフル取り外し可）スズキ···ワゴンR自作ステンマフラーでフロントパイプからリアまでのセットになります自作のため完璧な製品ではないです腹下あたり擦ったあと凹みありますが穴あきは見られませんご理解ある方よろしくお願いします配送は西濃にて考えてます
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