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ワゴンR mh23マフラー
商品番号 L18037021818
商品名

ワゴンR mh23マフラー
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···50.8パイストレートマフラー（インナーバッフル取り外し可）スズキ···ワゴンR自作ステンマフラーでフロントパイプからリアまでのセットになります自作のため完璧な製品ではないです腹下あたり擦ったあと凹みありますが穴あきは見られませんご理解ある方よろしくお願いします配送は西濃にて考えてます
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