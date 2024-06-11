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❗️値下げ❗️Sale❗️スズキMRワゴン
商品番号 Y40324043224
商品名

❗️値下げ❗️Sale❗️スズキMRワゴン
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 50,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年式···平成22年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···71000km車検令和7年3月までオイル交換3000km毎してますバックカメラタイミングチェーンETC1年前にタイヤ交換しました現車確認OK　乗りOK
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