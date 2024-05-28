車用 ボディカバーカラー シルバー型番 LSB2約1年前に購入し、屋根付き車庫ですが、雨天の際に使用していました。使用回数少なく美品と思います。水洗い後乾燥しています防犯用にもおすすめです。装着方法はパッケージに記載されています。外箱パッケージに一部少しの破れあります。今回収納時に破ってしまいました。定価は8000円位約半額で出品します。対応車種メーカー...ポルシェボクスターに使用していました。



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