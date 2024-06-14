30系 アルファード/ヴェルファイア 車高調 HKS

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商品詳細
アルファード/ヴェルファイアAGH35GGH35AYH30HKSハイパーマックスSstyleL4駆用になります。5年程使用しました。少しサビありますが固着はありませんでした。ショックの反発もありました。ダストブーツの劣化がありますので交換するか部品取りにいかがでしょうか。
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