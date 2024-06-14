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ステアリング　WORK RS RACING SPORTS
商品番号 B13045354238
商品名

ステアリング　WORK RS RACING SPORTS
ブランド名 ワーク
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1994年頃の物です。使用することなく保管していました。今ではなかなか手に入らないものかと思います。新品未使用ですが30年も経っているので箱はボロボロです。【商品】ステアリング本体直径350㎜
http://narcologia.ru/goods/approximate712120.html
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