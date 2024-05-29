教習ハンタイプ　黒＋延長キット⑦/ジェイド250 MC23 JADE

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※商品は全部送料込みぃ〜！！！※値引きはでけまへん。←これ大事！買い時は見つけたその時です！！※購入する時にわざわざコメント必要ありません！【商品説明】ハンドルはダイキャスト製になり、しっかりとした作りになりました！この金額ではありえない破格です！旧車styleはもちろん、現行車にも似合います！取付アダプターにて取付可能！！セパレート式になりますので、幅広と絞りも自由自在です！！ハンドルはCB750教習タイプ、取付に必要な変換キットセットです。ハンドルサイズフォーク径：３５πに対応高さ：約１０cmπ数：22.2π35π変換アダプター：HONDA ジェイド専用 型式MC23 対応 サイズ 全長 7.8cm インナーチューブよりの突出部 6.1cm 35π部分 3.5cm ハンドルは汎用22，2πになりますので旧車から現行車、4ミニなどアダプターを使用すればいろいろな車種に取り付け可能です。※取付ボルトは付属致しますがサービス品です、長さを取付幅に合わせてステンレス製のボルトをご用意ください。締め付け時の破損には対応できません。※社外品になりますのでハンドルと変換の取付が緩くなる時があります。【注意事項】プロフ必読！！ガレージ保管の為、小傷や痛みが出る可能性があります。画像では判断出来ないような細かい箇所もあると思います。私自身気付けないこともあるかと思いますのでご理解をお願いします。小傷なども嫌な方は店頭で確認してご購入ください。装着確認をしていない未使用品もたくさんあります。画像などでよく確認して購入してください。出品商品のすべてを正確に理解・把握しているわけではありませんわからないこともありますので、ご理解をお願いします。教習タイプメッキ＋延長キット⑦/ジェイド250MC23JADECB750純正タイプハンドル旧車教習セパレートVFセパハン種類...セパレートハンドル