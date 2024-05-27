カラフェ ディフューザー ワインの香り 芳香剤 専用スティック付き 大容量

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＼新品・未使用品／カラフェディフューザーアロマワインの個性をイメージした香りのディフューザー付属のオイルをカラフェに注ぎ、スティックを挿してお使いください～製品詳細～ボックスサイズ：約W220×D140×H192mm内容 ：フレグランスオイル500mL+カラフェ1ヶ+革バンド(本皮）+スティック6本芳香期間 ：約6ヶ月※芳香期間は、気候、温度や湿度、部屋の広さや 置き場所によって異なりますので、予めご了承願います。※スティックがオイルを吸い上げ始めるまで約1週間かかりますが、 その後豊かな芳香性が発揮されます。～ご使用方法～付属のオイルをカラフェに注ぎ、スティックを挿してお使いください。お値下げできませんm(__)m使用場所...部屋・玄関