未開封Dior SAUVAGE ディオール ソバージュ オードゥトワレ

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ご覧いただきありがとうございます。未開封の商品を実際にお送りし、写真は撮影のためです。■商品状態 新品未使用 ■購入時期：2023.7■容量:100ml■商品説明濃紺に染まる新月の夜にインスパイア。ディオールの人気メンズフレグランス「ソヴァージュ」から、滴るようなみずみずしさとオリエンタルのなめらかさが出逢う新たな香り「ソヴァージュパルファン」が登場。スパイシーな爽やかさに柔らかなオリエンタルの香りが溶け合うフレグランス。■香調トップ：ベルガモット、マンダリンミドル：バニラアブソリュート、トンカビーンズラスト：シダーウッド、サンダルウッドエッセンス●並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。コメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。