美品！【YAMAHA】子ども用車椅子

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商品詳細
スポークカバーはYAMAHAのかわいいデザインの物がついています。座面のクッション付属！■商品について・サイズ 【正面から見て】全横約 80cm全高約 95cm全幅約 80cm座面幅約 30cm座面奥行き約 35cm脚おきの高さは調整可能 現在座面から足置きまでの高さ26cm■外観等の状況多少のキズはあります。比較的綺麗です。※簡易清掃・除菌を行なって発送致します。※外でも少し使用しておりますので、小傷や、土汚れが隙間などに入り込んでいると思います。出来る限り清掃しますが、多少の汚れ残りはご了承ください。子供用車椅子性別···ユニセックス
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