J’s THE QUEEN INJUV インジュヴ 美容サプリ 150粒 ×2

サプリメント形状···粒j'sTEHQUEENINJUVインジヴ1瓶150粒×2賞味期限2024/8おまけで、j'sアミノ3袋お付けします。自宅保管の為、箱に擦れや、凹みが多少あります。ご理解いただける方、宜しくお願い致します。自宅保管の為、気になさる方は、ご購入をお控え下さい。お値段交渉お控え下さい。#jノリツグ#インジヴ#ヒアルロン酸#鶏冠#pvc



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