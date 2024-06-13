ハタ乳酸菌　博士の努力　（ハタ乳酸菌＋酵素）健康補助食品　2個セット

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ハタ乳酸菌は生きて腸まで届き、しっかり腸内環境を整える善玉生菌で、胃酸に強く生きたまま３〜７日も腸内に留まり繁殖できる優れもので最強酵素と食物繊維をプラスしたものが「ハタ乳酸菌プラス酵素」です。酵素は乳酸菌の働きを助ける作用があり腸内環境を整える効果があると言われております。博士の努力（ハタ乳酸菌+酵素）2g×30包健康補助食品サプリメントFDA（米国食品医薬品局）登録 4562335538888ハタ乳酸菌乳酸菌酵素はた乳酸菌ビフィズス菌酵素健康食品サプリメント国内正規品送料無料FDA（米国食品医薬品局）登録【一般の乳酸菌と違うの?】通常、口から入った乳酸菌は、胃酸と胆汁酸という2つの関所で厳しいチェックを受け、実にその約80%が死滅すると言われています。胃酸や胆汁(消化液)に耐えた乳酸菌が腸に届いてもそこに溜まることが出来なければ効果は発揮されません。つまり、胃酸や胆汁酸に強く、腸の細胞に生きたまま腸にとどまり、定着力(増殖力)が強いのがハタ乳酸菌・LCHです。賞味期限2024年9月小売希望価格 1個12,800円#乳酸菌#ハタ乳酸菌