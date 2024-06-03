レピールオーガニクス　まめ鉄

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商品詳細
粉末の鉄サプリです。3袋セットです。スプーンはついていません。内容の詳細は2枚目の写真をご覧下さい。2025.4月までです。個別売りも可能ですので、希望の方はコメントください。ただし、コメントのやりとりの途中で売れてしまう可能性もありますのでその場合はご了承ください。（１袋につき6,000円です）
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