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キッズ　仮装ハロウィン恐竜トリケラトプス着ぐるみ
商品番号 D98496476000
商品名

キッズ　仮装ハロウィン恐竜トリケラトプス着ぐるみ
ブランド名 トイザラス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トリケラトプスの着ぐるみハロウィン仮装サイズ　110〜120程よくリアルな生地感がとても可愛いと大好評だったトリケラトプスの着ぐるみです。しっかりとした造りで生地はベロア風。原色の色合いではなく作り物っぽくないところも気に入ってました。着ると本当に可愛くてびっくりする着ぐるみてすよ！トリケラのシッポもあり後ろ姿もバッチリで完成度高いです。目立った傷汚れはございませんが、子供が使ったものです。あまりに神経質な方はご遠慮下さい。喫煙者およびペットどちらもおりません。トリケラトプスハロウィン仮装恐竜
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