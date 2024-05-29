キッズ　仮装ハロウィン恐竜トリケラトプス着ぐるみ

トリケラトプスの着ぐるみハロウィン仮装サイズ 110〜120程よくリアルな生地感がとても可愛いと大好評だったトリケラトプスの着ぐるみです。しっかりとした造りで生地はベロア風。原色の色合いではなく作り物っぽくないところも気に入ってました。着ると本当に可愛くてびっくりする着ぐるみてすよ！トリケラのシッポもあり後ろ姿もバッチリで完成度高いです。目立った傷汚れはございませんが、子供が使ったものです。あまりに神経質な方はご遠慮下さい。喫煙者およびペットどちらもおりません。トリケラトプスハロウィン仮装恐竜



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