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極美品　ディズニー英語システム　シングアロング8巻　ブルーレイ
商品番号 C22680331273
商品名

極美品　ディズニー英語システム　シングアロング8巻　ブルーレイ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年ディズニー英語システムより正規購入された方よりお譲りいただきました。最新版Blu-ray　リニューアル版シングアロング8巻です。〇シングアロング　Blu-ray　8巻傷なく極美品です。我が家の再生機器では問題なく再生できております。ケースは割れはありませんが、保管によるスレ、小傷はあると思います。全ての再生機器での再生保証できません。一度人の手に渡ったものであり神経質な方のご購入はお控えください。録画可能なものですので返品や返金は受け付けておりません。リサイクル梱包にて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical391101.html
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