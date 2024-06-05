極美品　ディズニー英語システム　シングアロング8巻　ブルーレイ

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商品詳細
2021年ディズニー英語システムより正規購入された方よりお譲りいただきました。最新版Blu-ray リニューアル版シングアロング8巻です。〇シングアロング Blu-ray 8巻傷なく極美品です。我が家の再生機器では問題なく再生できております。ケースは割れはありませんが、保管によるスレ、小傷はあると思います。全ての再生機器での再生保証できません。一度人の手に渡ったものであり神経質な方のご購入はお控えください。録画可能なものですので返品や返金は受け付けておりません。リサイクル梱包にて発送予定です。
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