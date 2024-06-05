ウルトラマンのソフビ1体

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商品詳細
ウルトラマンのソフビ1体です。叔父から譲り受けたもので、おそらく古いものです。ヴィンテージで希少なものだと思いますが、子供が遊ばなくなったので、出品します。ウルトラマンの怪獣だと思いますが、違うかもしれません。刻印のものがあります。子どもが遊んでいたものなので、スレなどペイントがはげている部分があります。写真をご確認のうえ、中古品であるとこをご理解いただき、ご購入をお願いします。自宅保管品になりますので、細かな点が気になる方は、ご遠慮ください。追加の写真のリクエストにはお応え致しかねます。#ソフビ#ウルトラマン
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