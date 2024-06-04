アディダス　テニスシューズ　STYCO NM

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商品詳細
※新品・未使用・箱付きアディダスadidasテニスシューズSTYCONM商品番号：EG2211期待を裏切る試合展開を。メンズのシューレースレスシューズ。古い慣習はロッカールームに捨て、新たなテニスの世界へ。圧縮アッパーがしっかりと足を固定し、確信に満ちたショットを繰り出す。特別にブレンドしたEVAとBOUNCEのクッショニングにより、安定性を失うことなく快適さを提供。素材：アッパー／合成繊維、アウトソール／ゴム底カラー：グレーツーxフットウェアホワイトxダッシュグリーソ性別：MENサイズ：26.5cm※普段のテニスシューズのサイズよりも1cm余裕をもった方が良いかと思います。※専用靴ベラ付き対応コートオールラウンド定価：16,500円
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