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- NIKE FC フットボールTシャツ タイダイ Mサイズ‼︎
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商品詳細
NIKEF.C.DRl-FITTシャツサイズ…M5回位着用しました。タイダイ柄っぽいのがとてもカッコいいです。素人目線ですが、目立つ傷、汚れ見当たらないので綺麗な状態だと思います。☆定価6500円☆あくまで古着をご理解頂きますよう宜しくお願いします。#NIKE#NIKEFC種類···シャツ
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