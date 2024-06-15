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NIKE FC フットボールTシャツ タイダイ Mサイズ‼︎
商品番号 S31678250920
商品名

NIKE FC フットボールTシャツ タイダイ Mサイズ‼︎
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEF.C.DRl-FITTシャツサイズ…M5回位着用しました。タイダイ柄っぽいのがとてもカッコいいです。素人目線ですが、目立つ傷、汚れ見当たらないので綺麗な状態だと思います。☆定価6500円☆あくまで古着をご理解頂きますよう宜しくお願いします。#NIKE#NIKEFC種類···シャツ
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