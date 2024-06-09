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希少レディーステーラーメイドフルセット9本　タイトリストFWセット○20
商品番号 M18772933683
商品名

希少レディーステーラーメイドフルセット9本　タイトリストFWセット○20
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 16,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利き手...右対象...レディース種類...ドライバー1流大手メーカーのレディースセットです。ドライバーテーラーメイドr513度カバーなしフェアウェイウッドタイトリストVG35番ウッドカバーなしヘッドカバー希望あれば、１個プラス2000円で純正ではありませんが、新品カバーおつけできますアイアン6本テーラーメイドr7DRAW6789PWSW　クラブ全てフレックスLなので、初心者に振り抜きやすく、高く打てるセットです。またスィートスポットが大きく、少々芯を外しても飛んでくれます。パターミズノカバーつき多少の使用感ありますが、まだまだ活躍できます希望あればロストボール10個おつけします。
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