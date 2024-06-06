★数量限定で大特価★YONEX新品リュック★4割引、早い者勝ち★

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商品詳細
★新品未使用、大特価★●素材:ポリエステル●ベトナム製●サイズ:幅31cm奥行20.5cm高さ47cm●テニスラケット1本26L●RCファスナー●シューズポケット●チェストベルト●500mlペットボトル収納ポケット●正面ポケット●ラケット1本収納部屋●背面3Dメッシュ#YONEX#ヨネックス#限定品#リュック#アストロクス100#アストロクス100zz#テニス#バドミントン
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