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★数量限定で大特価★YONEX新品リュック★4割引、早い者勝ち★
商品番号 P11101230579
商品名

★数量限定で大特価★YONEX新品リュック★4割引、早い者勝ち★
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用、大特価★●素材:ポリエステル●ベトナム製●サイズ:幅31cm奥行20.5cm高さ47cm●テニスラケット1本26L●RCファスナー●シューズポケット●チェストベルト●500mlペットボトル収納ポケット●正面ポケット●ラケット1本収納部屋●背面3Dメッシュ#YONEX#ヨネックス#限定品#リュック#アストロクス100#アストロクス100zz#テニス#バドミントン
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