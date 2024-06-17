♡2019♡甲子園♡全国高校野球選手権大会♡グッズ♡出場校タオル♡

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2019年101回夏の大会の出場校一覧タオルです☺️旭川大高2年連続9度目北照2年連続5度目八戸学院光星2年連続10度目花巻東2年連続10度目秋田中央45年ぶり5度目鶴岡東3年ぶり6度目仙台育英3年連続28度目聖光学院13年連続16度目霞ケ浦4年ぶり2度目作新学院9年連続15度目前橋育英4年連続5度目花咲徳栄5年連続7度目習志野8年ぶり9度目関東第一3年ぶり8度目国学院久我山28年ぶり3度目東海大相模4年ぶり11度目山梨学院4年連続9度目日本文理2年ぶり10度目飯山初出場高岡商3年連続20度目星稜2年連続20度目敦賀気比2年連続9度目静岡4年ぶり25度目誉初出場中京学院大中京3年ぶり7度目津田学園2年ぶり2度目近江2年連続14度目立命館宇治37年ぶり3度目履正社3年ぶり4度目明石商2年連続2度目智弁学園3年ぶり19度目智弁和歌山3年連続24度目岡山学芸館4年ぶり2度目広島商15年ぶり23度目米子東28年ぶり14度目石見智翠館4年ぶり10度目宇部鴻城7年ぶり2度目高松商23年ぶり20度目鳴門2年連続13度目宇和島東9年ぶり9度目明徳義塾2年ぶり20度目筑陽学園16年ぶり2度目佐賀北5年ぶり5度目海星5年ぶり18度目熊本工6年ぶり21度目藤蔭2年連続3度目富島初出場神村学園2年ぶり5度目沖縄尚学5年ぶり8度目