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値下可【選手支給品】川崎フロンターレ　2012シーズン　ピステジャケット
商品番号 Y46300086307
商品名

値下可【選手支給品】川崎フロンターレ　2012シーズン　ピステジャケット
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【選手支給品】川崎フロンターレ　2012シーズン　ピステジャケット　SIZE　O丈...長袖カラー...ホワイトチーム名/国内...川崎フロンターレリーグ...J1種類...ピステ・防寒ウェアサイズ..O2012シーズンは一般販売が無かったため選手支給品（フルスポンサー）のピステジャケット（長袖）ですコレクション整理の為出品致します若干の使用感があり、袖に薄い汚れがあります（写真参照）全体的に保存状態は良いと思いますが支給品で未使用でない事、自宅保管品となりますのでご理解の上ご購入の検討をお願い致します
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