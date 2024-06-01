ラガーシャツ　DUFFER×CANTERBURY

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商品詳細
カラー···ホワイト、ブルー丈···半袖種類···その他サイズ···XL(LL)ダファー×カンタベリー4インチストライプラガージャージカンタベリーのマークでもある三羽のキーウィが横に並ぶ特徴的なデザイン。身幅 63センチ着丈 77センチ素人採寸の為多少誤差はあります
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