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アンダーアーマー　プラクティス　上下セット
商品番号 A11536129654
商品名

アンダーアーマー　プラクティス　上下セット
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

譲り受けたものですが、着る機会が無いので出品致します。頂いてから一度も着ておりません。サイズはMDです。写真に掲載した物をご参照ください。状態はとても良くまだまだ着ていただける状態だと思います。ただ、写真の通りパンツのロゴのプリントが剥げております。ご理解頂ける方、是非宜しくお願い致します。
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