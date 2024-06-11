アンダーアーマー　プラクティス　上下セット

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商品詳細
譲り受けたものですが、着る機会が無いので出品致します。頂いてから一度も着ておりません。サイズはMDです。写真に掲載した物をご参照ください。状態はとても良くまだまだ着ていただける状態だと思います。ただ、写真の通りパンツのロゴのプリントが剥げております。ご理解頂ける方、是非宜しくお願い致します。
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