YMOカレンダー　当時物【希少品】

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YMO1978-2043」吉村栄一 [ノンフィクション] - KADOKAWA



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◆使用せず巻いて大切に仕舞い込んでいたので入手時期も記憶が薄れていますが日付から1984年のカレンダーのようです。◆サイズ…約42×59.6㎝１、２月のカレンダー部分に少しシミ汚れがあります。経年数のわりには良い状態かと思いますが、多少擦れやシワのある長期自宅保管品です。少しでも状態が気になられる方はトラブル防止のため購入お控え願います。年代物のコレクションを引き継いで下さるYMOファンの方にお譲り出来れば幸いです。◆専用出品は基本的に対応しておりません。☆新しい長形ビニール袋と緩衝材で包みポスター用の箱で宅急便発送(80サイズ)#ぴっぴYMOと周辺アーティスト商品#ぴっぴポスターグッズ種類···カレンダー