埼玉西武ライオンズ メスティン #1栗山巧

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埼玉西武ライオンズメスティン#1栗山巧になります。使用する機会がなく、コレクション整理のため、出品しています。大切にしていましたが、自宅保管による経年劣化はご了承ください。野球チーム...埼玉西武ライオンズ種類...その他