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トレーニングウェア(umbro)
商品番号 P69029491464
商品名

トレーニングウェア(umbro)
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンブロのトレーニングパーカーとなります。スポーツ量販店で購入しましたが使用機会がないため出品します。使用感はそこまでなく比較的良い状態かと思うます。
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