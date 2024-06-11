輪島塗　茶平一斎作　御膳五客　美品　共箱　茶道具　送料込

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種類···盆輪島塗、茶平一斎作の御膳、五客です。サイズ縦横約30㎝高さ約2.5㎝経年保存品ですがきれいです。目立ったキズはありません。(画像5枚目下段をご覧下さい。裏面にスレがあるものが二枚、確認できました。裏面で目立ちません。商品価値を損なうものではないと判断しております。完品をお求めの方はご購入をお控え下さい。)共箱裏に「茶平一斎作」印とあります。共箱付。(共箱には経年によるシミ等あります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。