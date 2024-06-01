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NIKE COURT LITE テニスシューズ 30.5cm　メンズ　美品
商品番号 G24209271335
商品名

NIKE COURT LITE テニスシューズ 30.5cm　メンズ　美品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外で購入しましたので、日本で珍しいスニーカーです。テニスコートのみで二回しか着用しなかったので、いい状態で美品です。踵のすり減りなどほとんどありませんのでまだまだお使えます。靴のしたは当然に汚れがありますが、出来るだけ洗ってときました。コートでの履き心地が進化。ナイキコートライトは、練習でも試合でも、足にクッショニングとサポート感を提供するデザイン。ハードコート向けにデザインされた独自のアウトソールが、フットワークやショットに適した抜群のグリップ力を発揮します。スニーカー型···ローカットカラー···ホワイトサイズ…30.5センチ　メンズ用対応コート···ハード
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