NIKE COURT LITE テニスシューズ 30.5cm　メンズ　美品

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
海外で購入しましたので、日本で珍しいスニーカーです。テニスコートのみで二回しか着用しなかったので、いい状態で美品です。踵のすり減りなどほとんどありませんのでまだまだお使えます。靴のしたは当然に汚れがありますが、出来るだけ洗ってときました。コートでの履き心地が進化。ナイキコートライトは、練習でも試合でも、足にクッショニングとサポート感を提供するデザイン。ハードコート向けにデザインされた独自のアウトソールが、フットワークやショットに適した抜群のグリップ力を発揮します。スニーカー型···ローカットカラー···ホワイトサイズ…30.5センチ メンズ用対応コート···ハード
http://narcologia.ru/goods/monophonic297912.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle44566.html
http://narcologia.ru/goods/encourage891472.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic297912.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle44566.html
http://narcologia.ru/goods/encourage891472.html
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
NIKE - 未使用 NIKE オールコート用テニスシューズの通販 by K's ...
Amazon.co.jp: [ナイキ] コート ライト 2 メンズ テニス シューズ ...
NIKE - NIKEナイキ メンズテニスシューズ 27.5cmの通販 by ucana's ...
NIKE - 未使用 NIKE オールコート用テニスシューズの通販 by K's shop ...
ナイキ NIKE テニスシューズ（オールコート用） エア ヴェイパー ...
NIKE - 未使用 NIKE オールコート用テニスシューズの通販 by K's shop ...
ナイキ NIKE メンズ テニス オールコート用シューズ ナイキ エア ズーム ケージ 3 HC 918193701