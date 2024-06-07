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定価8800円 新品ナイキ NIKE F.C.プルオーバー フーディ Lサイズ
商品番号 T24575367915
商品名

定価8800円 新品ナイキ NIKE F.C.プルオーバー フーディ Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,628 円
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商品詳細

※皆様に喜んで頂けます様に価格をお安く設定しておりますので、お値引きはご遠慮ください。宜しくお願い致します。新品未使用のNIKEナイキNIKEF.C.DFプルオーバーフーディです。■サイズ：L（胸囲97～103cm、身長175～185㎝）■カラー：ブラック■購入先：正規直営店購入。■素材：ポリエステル100%※タグ付きナイキ契約選手もプライベートで愛用するアパレルコレクション「NIKEF.C.」シリーズ。クラシックなシルエットに実用的なデザインをプラス。取り外し可能なベストには、所持品を安全に収納可能。#新品#メンズ#トップス#パーカー#シャツ#パンツ#セットアップ#サッカー#トレーニング#アディダス#ナイキ#アシックス#ミズノ
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