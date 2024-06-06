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新品未使用✴︎YONEX テニスシューズ フュージョンレブ4ウィメンGC 22cm
商品番号 M31407546439
商品名

新品未使用✴︎YONEX テニスシューズ フュージョンレブ4ウィメンGC 22cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品番　SHTF4LGCパワークッションフュージョンレブ4ウィメンGCカラー　062（ホワイト/ピンク）サイズ　22.0cmオムニ・クレー用レディース向け箱・タグなし定価：16940円即購入可能あくまでも自宅保管品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。★プロフィールをご一読の上、ご購入お願いします★
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