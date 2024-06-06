新品未使用✴︎YONEX テニスシューズ フュージョンレブ4ウィメンGC 22cm

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商品詳細
新品未使用品番 SHTF4LGCパワークッションフュージョンレブ4ウィメンGCカラー 062（ホワイト/ピンク）サイズ 22.0cmオムニ・クレー用レディース向け箱・タグなし定価：16940円即購入可能あくまでも自宅保管品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します。★プロフィールをご一読の上、ご購入お願いします★
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テニス 23.5cm ヨネックス パワークッション フュージョンレブ4 メンGC | フリマアプリ ラクマ
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