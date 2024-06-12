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2023年インターハイモデル キャップ YONEX ヨネックス
商品番号 W86622347763
商品名

2023年インターハイモデル キャップ YONEX ヨネックス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用途···軟式・ソフトテニス素材···ポリエステル○YONEXALLJAPANキャップ○2023年の限定モデル○新品未使用　撮影の為開封○ホワイト×（文字）ゴールド発送方法の都合でトップ部分を少し押さえる感じで梱包致します。ご理解のある方のみご購入いただけますようお願いします。本日25日(金)の午後5時までなら発送できますが、それ以降ですと、31日発送予定になりますどうぞよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/reboot170836.html
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