西武ライオンズ カブレラ 直筆サイン入り ユニフォーム 西武ファン必見 ...

こちらの商品は、19年前に西武ライオンズ歴代最強助っ人外国人カブレラが書いてくれた直筆サイン入りユニフォームになります。西武ファン必見です！あまりきちんとサインを書いてくれないカブレラが大きくしっかり書いてくれた貴重な一着になります！一度着用したのみで美品です！大事に保管していましたが、この度出品いたします！サイズはフリーサイズです170cmぐらいの方でちょうどいいくらいです！



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