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阪神タイガース！！アルプス席.巨人戦限定‼️3枚セット
商品番号 F69350660783
商品名

阪神タイガース！！アルプス席.巨人戦限定‼️3枚セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他野球チーム···阪神タイガース何年前か忘れました、し、調べておりません記憶では、巨人戦でアルプス席観戦の限定チケットとしか………元監督金本さん元阪神鳥谷さん現役北条さん袋から出してないので、全体をお見せ出来ません！！仕事しながら、引越し作業してるのでお調べすることも出来ませんので全体を見たい方は、調べてください！！すみません。。。時間が出来ましたら、写真をあげたいと思います！！！#阪神タイガース#タイガース#tigers#元監督#金本#金本知憲#元選手#鳥谷#鳥谷敬#現役選手#北条#北條史也#ハッピ#法被#ゲリラバーゲンやります
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