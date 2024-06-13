ウィルソン　100周年記念ラケットバッグ　白

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商品詳細
種類...ラケットバッグ用途...硬式ウィルソン100周年記念ラケットバッグです。いつ頃のものかわかりませんが、リユース品の為、ひび割れ、ほころびなどそれなりの傷みがあります。ご理解の上ご購入お願いいたします。底にシューズ入れがあり、背中側にラケットが入ります。ポケットがかなりあり、小物も入れれます。ラケットは、2本入ります。値下げ交渉OKですよろしくお願いいたします
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