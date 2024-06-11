アディダス ユニフォーム adidas

カラー···ブルー丈···半袖サイズ···S平置きサイズ着丈62.5cm身幅46.5cm裄丈45.5cm若干の誤差はご了承ください。「円陣」をコンセプトにしたサッカー日本代表2014新ユニフォームです。FIFAワールドカップ2014ブラジル大会着用モデルNo.2内田篤人オーセンティック観戦の為、１度着用したのみ汚れ、ほつれ等はありません。自宅素人保管ということを、ご理解いただいた上でご購入ください。#日本代表#内田篤人#レプリカユニフォーム#ワールドカップ



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