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プリンス　cw-x ハーフ　レディース　Ｓサイズ
商品番号 N68341115136
商品名

プリンス　cw-x ハーフ　レディース　Ｓサイズ
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

下半身をフルガード。ひざや腰のサポートに加え、瞬発的な動きに対応する機能をおしりやふとももにプラス。「とまる」、「ねじる」などの動きから下半身を守るハイスペックモデル。　使用1度のみ美品ではありますが、中古品にご理解いただける方、ご検討お願いします。
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