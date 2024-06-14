プリンス　cw-x ハーフ　レディース　Ｓサイズ

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商品詳細
下半身をフルガード。ひざや腰のサポートに加え、瞬発的な動きに対応する機能をおしりやふとももにプラス。「とまる」、「ねじる」などの動きから下半身を守るハイスペックモデル。 使用1度のみ美品ではありますが、中古品にご理解いただける方、ご検討お願いします。
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