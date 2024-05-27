ボルトレイジ8V/ナイトスカイ

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商品詳細
研ぎ澄まされた一撃、轟音スピードショットボレー重視モデル。ガット25ポンド8月に張ってますすぐに使用できます。グリップもキレイです。ラケットケース付いてます。スペックは写真をご覧ください。傷は写真の通り少しはありますが、ヒビや折れなどはなく普通に使用できます。エッジガード下も普通に使うと付くような擦り傷ありますが、写真希望の方は言うてください。シール剥がすと使えないので購入したいと言う方なら剥がして写真送ります。
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