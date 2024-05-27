SSK 硬式用グローブ　プロエッジ　外野手用

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商品詳細
競技の種類···硬式利き手・特徴···右利き用用途・種類···外野手用サイズ 大人用定価 65000円引退して使わなくなったので譲ります。ご不明な点がございましたらコメントお願いします！！
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